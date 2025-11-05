Пять человек погибли на трассе в Восточном Казахстане
Вечером 4 ноября на 48 км автодороги Усть-Каменогорск – Риддер произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, ДТП произошло с участием грузового автомобиля ЗИЛ и автомашины Toyota Estima. Погибло пять человек, один пострадавший госпитализирован.
"По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются личности погибших, а также все обстоятельства произошедшего", – заявил начальник ДП ВКО генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков.
В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области водителей просят:
- строго соблюдать правила дорожного движения;
- не превышать установленную скорость;
- учитывать погодные условия и требования технической безопасности.
Днями ранее дети погибли в серьезном ДТП на трассе Атырау – Уральск.
