Происшествия

Дерзкая дуэль водителей двух внедорожников произошла на глазах жителей Уральска

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 05:25 Фото: Zakon.kz
В Уральске на выезде из одного из дворов водители двух внедорожников устроили автодуэль, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы успели снять на видео, как Toyota Hilux с разбитым лобовым стеклом и поврежденной фарой резко сдает назад и врезается в Toyota FJ. С чувством выполненного долга, водитель Toyota Hilux покинул место происшествия.

По данным "Седьмого канала", полиция оперативно установила обоих водителей и доставила в отдел. Возбуждено уголовное дело, начато расследование.

"Что не поделили автолюбители, предстоит выяснить стражам порядка", – говорится в новостном сюжете.

В Шымкенте машина скорой помощи врезалась в бетономешалку.

Фото Алия Абди
Алия Абди
