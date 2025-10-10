Суд признал халатность работодателя, из-за чего погиб житель ЗКО

В Западно-Казахстанской области суд частично удовлетворил иск семьи погибшего рабочего и признал работодателя виновным на 70% в несчастном случае на производстве. Мужчина погиб, выполняя обязанности водителя крана-манипулятора, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что в сентябре 2025 года Специализированный межрайонный административный суд ЗКО рассмотрел дело об оспаривании акта специального расследования и заключения трудовой инспекции, связанных с несчастным случаем на производстве, повлекшим гибель работника.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в 2024 году мужчина устроился на работу в ТОО в качестве водителя крана-манипулятора. В январе 2025 года, выполняя трудовые обязанности, он сорвался с высоты, получил тяжелые травмы и скончался.

Первоначально комиссия признала несчастный случай связанным с трудовой деятельностью, определив степень вины работодателя в размере 40%, работника – 60%. Позднее главный государственный инспектор труда по ЗКО изменил соотношение ответственности на 50/50. Не согласившись с этим выводом, родственники погибшего обратились в суд, настаивая, что вина работодателя составляет 90%.

"В суде установлено, что работодатель допустил эксплуатацию крана-манипулятора внутри производственного помещения, хотя это запрещено. Для таких условий должны использоваться иные механизмы. Кроме того, на предприятии отсутствовал должный контроль за охраной труда: не был оформлен наряд-допуск, не назначен ответственный руководитель, не проведен целевой инструктаж", – пишет издание.

Также суд отметил, что на месте происшествия не было контроля за использованием работником средств индивидуальной защиты. Сам погибший не применил каску и страховочный пояс, что стало непосредственной причиной трагедии.

Исследовав акты, заключения, экспертные материалы и свидетельские показания, суд пришел к выводу о грубых нарушениях работодателем требований охраны труда.

"По итогам рассмотрения дела суд частично удовлетворил иск: признал незаконными отдельные пункты акта расследования и заключения трудовой инспекции. Департамент Комитета труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по ЗКО обязан внести изменения, установив степень вины работодателя в размере 70%, а работника – 30%", – отметило издание.

Решение суда вступило в законную силу.

