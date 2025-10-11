Иностранку срочно эвакуировали с горнолыжного курорта под Алматы

С высоты 3000 метров спасатели МЧС эвакуировали травмированную туристку с "Шымбулака", сообщает Zakon.kz.

Иностранная туристка из Китая получила травму спины во время спуска с горы на горнолыжном курорте "Шымбулак" и оказалась в ловушке на высоте около 3000 метров. Женщина 1973 года рождения не могла двигаться самостоятельно — понадобилась срочная помощь спасателей.

Фото: МЧС РК

На место оперативно прибыла команда МЧС. Используя канатную дорогу, специалисты добрались до пострадавшей, оказали первую медицинскую помощь и организовали безопасную транспортировку.

Скорая уже ждала внизу, чтобы доставить туристку в больницу для дальнейшего лечения.

