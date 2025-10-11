#АЭС в Казахстане
Происшествия

Иностранку срочно эвакуировали с горнолыжного курорта под Алматы

эвакуация пострадавшей, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 16:09 Фото: МЧС РК
С высоты 3000 метров спасатели МЧС эвакуировали травмированную туристку с "Шымбулака", сообщает Zakon.kz.

Иностранная туристка из Китая получила травму спины во время спуска с горы на горнолыжном курорте "Шымбулак" и оказалась в ловушке на высоте около 3000 метров. Женщина 1973 года рождения не могла двигаться самостоятельно — понадобилась срочная помощь спасателей.

Фото: МЧС РК

На место оперативно прибыла команда МЧС. Используя канатную дорогу, специалисты добрались до пострадавшей, оказали первую медицинскую помощь и организовали безопасную транспортировку.

Скорая уже ждала внизу, чтобы доставить туристку в больницу для дальнейшего лечения.

Ранее мы сообщали, что спасатели пришли на помощь застрявшему щенку.

Асель Аукешева
Читайте также
Израильтянку спасли в горах Алматы
10:13, 20 сентября 2025
Израильтянку спасли в горах Алматы
Начались судороги и кончились силы: туристов спасли в горах Алматинской области
11:23, 01 июня 2025
Начались судороги и кончились силы: туристов спасли в горах Алматинской области
Из пятиэтажного дома в Хромтау эвакуировали 60 человек
06:26, 13 сентября 2024
Из пятиэтажного дома в Хромтау эвакуировали 60 человек
