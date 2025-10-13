#АЭС в Казахстане
Происшествия

В групповом изнасиловании подозревают подростков Караганды: следствие тянется 7 месяцев

Фото: Zakon.kz
В Караганде пятерых подростков подозревают в групповом изнасиловании, совершенном более полугода назад, сообщает Zakon.kz.

По данным журналиста Айнур Балакешевой, несовершеннолетняя студентка колледжа пошла с подругой в ночной клуб, а оказалась в незнакомой квартире в окружении парней. Об изнасиловании родители узнали, когда видеозапись с обнаженной дочерью стала распространяться в WhatsApp.

"Оказывается, кто-то из парней снимал на видео беспомощное состояние девушки", – говорится в публикации.

Родители жертвы изнасилования обратились с заявлением в Юго-Восточный отдел полиции.⠀

"Первоначально поместили в изолятор троих подозреваемых. А в отношении двоих – вообще не применяли меру пресечения. Они остались на свободе", – рассказал отец студентки.

Спустя шесть месяцев, троих фигурантов тоже освободили из изолятора, ссылаясь на истечение допустимого срока содержания под стражей.⠀Расследование длится уже седьмой месяц. Дело теперь расследует Департамент полиции Карагандинской области.⠀

Отец девушки раскрыл и другие подробности этого происшествия. Оказалось, что подруга, ставшая инициатором квартирной вечеринки не проходит по делу соучастницей. Ее саму никто не тронул. Более того, после той ночи ей на банковскую карточку поступила определенная сумма денег от одного из парней, который находился в ту ночь в съемной квартире.

По мнению мужчины, эту сумму ей перевели якобы за молчание. Семья также узнала, что кто-то получил доступ к медицинским данным пострадавшей через Damumed.

"Вероятно, хотели отследить выводы врачей и оказать давление на следствие", – предположил отец потерпевшей.

Сейчас потерпевшая пытается вернуться к обычной жизни и проходит терапию у психолога. Впереди семью ждут судебные разбирательства.

В начале месяца при замене канализационной трубы в Караганде погибли рабочие.

Фото Алия Абди
Алия Абди
