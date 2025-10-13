Зубной скандал разгорелся в Алматы

В Алматы продолжается скандал между стоматологической клиникой и жительницей города Айгерим Искалиевой, сообщает Zakon.kz.

Жительница Алматы три года пытается добиться справедливости, передает телеканал "Хабар". После установки зубных имплантов у нее появились осложнения, и Национальный центр экспертиз установил, что в работе использовались не зарегистрированные в Казахстане материалы.

"Когда мне доктор вживлял в челюсть импланты, я, к сожалению, не увидела наружных коробочек от них. Соответственно, у меня появились некие сомнения. Доктор обещал, но, к сожалению, сразу ничего не предоставил. В период, когда находились импланты с токсическими абатментами, у меня было воспаление десны, пока другие стоматологические клиники не помогли мне убрать часть токсических медицинских изделий", – рассказала Айгерим.

Клиника, по словам пациентки, игнорировала устные и письменные запросы. Вину за вживление некачественных медицинских изделий там не признают.

Ситуацию прокомментировал руководитель отдела контроля фармацевтической деятельности ДКМФК Минздрава РК города Алматы Али Мырзаев.

"По результатам внеплановой проверки нами было выдано предписание. Они выполнили предписание. Так как в соответствии с КоАП 62-й статьей срок давности прошел. Разрешительный документ у них имеется, в связи с чем они имеют право данной деятельностью заниматься", – отметил чиновник от здравоохранения.

