"Со смехом и хладнокровно": в Атырау по делу о жестоком убийстве девушки судят двух друзей

Шокирующие подробности продолжают всплывать во время судебных слушаний по делу об убийстве Яны Легкодимовой. Процесс идет в Атырау. Ранее в суде зачитали переписку между двумя подсудимыми, где они со смехом и шутками обсуждали, как лучше избавиться от девушки, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, двое друзей, 24-летний Ризуан Хайржанов и 25-летний Алтынбек Катимов, находятся на скамье подсудимых. Их обвиняют в убийстве Яны Легкодимовой.

По словам матери убитой, от прочитанной переписки друзей в мессенджере в состояние шока впадают даже полицейские.

"В 24-25 лет чтобы вот так рассуждали хладнокровно, так цинично, там много видов убийств. Встретить возле подъезда и молотком стукнуть по голове, отравить цианидом, каким-то этилом, метанолом, марганцевым калием, сбросить с шестого этажа, задушить, сбить на машине, сжечь. Там столько обсуждений, и это все со смехом и хладнокровием. Ну, это я не знаю, что за люди…", – рассказала мать убитой Галина Легкодимова.

Убийство случилось ровно год назад. 18 октября пропала 23-летняя жительница Атырау Яна Легкодимова. Через пять дней стало понятно, что девушку убили, а тело выбросили в Урал. Из переписок следствие установило и мотив. Согласно материалам дела, Яна узнала, что ее парень собирается жениться на другой. На этой почве и началось выяснение отношений. Сегодня прокурор несколько часов зачитывал их сообщения друг другу.

Мама девушки вспоминает, что Яна была юна и доверчива. Хотела свою семью, хорошо училась и собиралась строить карьеру. Но теперь история ее последних дней – это свыше 20 томов уголовного дела. Останки искали больше полугода. Мать, которая лишилась единственного ребенка, собирается настаивать на пожизненном лишении свободы обоим подсудимым.





"Мой смысл, вся моя жизнь. А для них это просто вещь. Он ей попользовался, он убил, он забрал ее честь. Забрали тело, забрали жизнь. Мне даже обнять, похоронить, некого было обнять! Просто я не могла. Я восемь месяцев ждала, когда отдадут даже вот эти кости. Я сидела возле морга и обнимала пакет с костями, потому что мне нечего было больше обнять". Галина Легкодимова

Несколько адвокатов, защищающих подсудимых, сегодня пытались запретить съемку в зале. Однако судья разрешила работать журналистам, не показывая лиц Хайржанова и Катимова.

Ранее, 23 октября 2024 года, Zakon.kz сообщал, что жительница Атырау, 23-летняя Яна Легкодимова, ушла из дома 18 октября 2024 года и пропала. Полицейские выяснили, что девушку убили и выкинули в реку.