"Переломал все кисти рук": в Атырау по делу об убийстве девушки раскрываются новые детали

В Атырау во время судебного процесса продолжают открываться новые подробности убийства 23-летней Яны Легкодимовой. 29 октября на суде изучали показания подсудимых, которые приятели дали во время следствия, а также улики, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемых двое – Ризуан Хаиржанов, с которым у девушки были романтические отношения, и его друг Алтынбек Катимов.



Среди вещественных доказательств, по информации КТК, изучили одежду, большой нож, флакон с марганцовкой и телефон. По словам гособвинителя, приятели пытались замести следы благодаря мобильному погибшей. Уже после убийства они писали от ее имени сообщения.

Убийство произошло еще год назад, когда в отношениях между Ризуаном Хаиржановым и Яной Легкодимовой возникло напряжение. Парень якобы собирался жениться на другой. А от Яны решил избавиться раз и навсегда. Судя по обнародованной переписке, два друга перебирали разные способы, как это сделать. Среди них было и отравление той самой марганцовкой. Но в итоге, как выяснило следствие, ее просто задушили. Хрупкая девушка противостоять двум мужчинам не смогла.

"Даже когда он ее душил, она не оказала ему никакого сопротивления. На нем нет ни единой царапины, синяка, ничего. Почему? Потому что Катимов дверью машины переломал ей все кисти рук. Это видео все видели, как она пыталась выйти из машины, держалась за крышу. У нее очень маленькие руки, и он своими лапами, ударом, просто переломал ей все кисти рук. Из-за этого у нее стопроцентно был болевой шок, из-за которого он ее просто спокойно придушил". Мать погибшей Галина Легкодимова

На прошлом заседании оба подсудимых признали предъявленные обвинения частично. Они не согласны с вменяемой им кражей телефона Яны, но признали свою вину в убийстве и попросили мать девушки простить.

Ранее, 23 октября 2024 года, Zakon.kz сообщал, что жительница Атырау, 23-летняя Яна Легкодимова, ушла из дома 18 октября 2024 года и пропала. Полицейские выяснили, что девушку убили и выкинули в реку. Во время процесса всплыли шокирующие подробности трагедии.

