События

После авиакатастроф в Казахстане приостановили полеты легкой авиации

пилоты, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 15:50 Фото: unsplash
В Казахстане внепланово проверят всех эксплуатантов авиации общего назначения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 августа 2025 года заявили в Министерстве транспорта РК:

"АО "Авиационная администрация Казахстана" приостановило полеты воздушных судов эксплуатантов, потерпевших авиационные происшествия 22 июня и 17 августа 2025 года. Для усиления контроля за безопасностью будут проведены внеплановые проверки других эксплуатантов авиации общего назначения (49 воздушных судов) в местах их массового базирования в Астане, Алматы и Караганде. Также будет проверена деятельность организаций, оценивающих летную годность легких и сверхлегких воздушных судов".

17 августа 2025 года в Акмолинской области разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека – пилот и пассажир.

Ранее, 22 июня, легкомоторный самолет разбился близ Астаны. На борту находились два члена экипажа, они погибли. По факту крушения частного самолета было возбуждено уголовное дело.

