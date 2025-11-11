Полицейские Алматинской области раскрыли кражу крупной партии цветного металла

Инцидент произошел еще в сентябре 2024 года на станции Жетыген Илийского района. Из грузового контейнера, следовавшего по маршруту Майкудук – Жетыген, злоумышленники похитили 23 медных листа общей стоимостью свыше 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники отдела полиции на транспорте на станции Конаев задержали пятерых участников преступной группы. Ими оказались ранее судимые жители Алматинской области и области Жетысу.

"В результате спецоперации при поддержке бойцов спецподразделения СОБР одновременно задержаны трое подозреваемых в Алматы. Еще через время были арестованы еще двое их соучастников, пытавшихся скрыться от следствия", – сообщили в ДП Алматинской области .

По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, проведено досудебное расследование. Суд признал всех обвиняемых виновными. Они понесли наказание в виде лишения и ограничения свободы.

