#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Происшествия

Полицейские Алматинской области раскрыли кражу крупной партии цветного металла

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 19:30 Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел еще в сентябре 2024 года на станции Жетыген Илийского района. Из грузового контейнера, следовавшего по маршруту Майкудук – Жетыген, злоумышленники похитили 23 медных листа общей стоимостью свыше 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники отдела полиции на транспорте на станции Конаев задержали пятерых участников преступной группы. Ими оказались ранее судимые жители Алматинской области и области Жетысу.

"В результате спецоперации при поддержке бойцов спецподразделения СОБР одновременно задержаны трое подозреваемых в Алматы. Еще через время были арестованы еще двое их соучастников, пытавшихся скрыться от следствия", – сообщили в ДП Алматинской области .

По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, проведено досудебное расследование. Суд признал всех обвиняемых виновными. Они понесли наказание в виде лишения и ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что полицейские Караганды завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал 27-летний местный житель.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Кражу в особо крупном размере раскрыли полицейские Аркалыка
18:19, 24 февраля 2025
Кражу в особо крупном размере раскрыли полицейские Аркалыка
Проникал в дом через окно и воровал золото: в Жамбылской области раскрыли серию краж
18:40, 29 июля 2025
Проникал в дом через окно и воровал золото: в Жамбылской области раскрыли серию краж
Еще один крупный пожар произошел в Алматинской области
23:15, 20 августа 2024
Еще один крупный пожар произошел в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: