События

Полицейского, рядом с которым нашли мертвую девушку, выписали из больницы и уволили

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 09:50 Фото: Zakon.kz
В Караганде участкового инспектора полиции Даурена Досова, которого 1 октября 2025 года нашли в опорном пункте без сознания, а рядом с ним мертвую девушку, выписали из больницы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Карагандинской области, по факту обнаружения тела девушки продолжается досудебное расследование.

"Бывший участковый инспектор, выписанный из больницы, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сказано в сообщении.

Об инциденте стало известно 1 октября.

По итогам служебного расследования работы лишился начальник Михайловского отдела полиции Аскар Садвакасов и его заместитель. Ряд руководящих сотрудников в Управлении полиции города получили выговоры за слабый контроль за служебной дисциплиной участковых инспекторов полиции. Вопрос об увольнении самого участкового, как сообщали в полиции, отложили до его выписки из больницы.

Министр внутренних дел Ержан Саденов назвал этот случай "позорным".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
