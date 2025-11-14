Полицейского, рядом с которым нашли мертвую девушку, выписали из больницы и уволили

Фото: Zakon.kz

В Караганде участкового инспектора полиции Даурена Досова, которого 1 октября 2025 года нашли в опорном пункте без сознания, а рядом с ним мертвую девушку, выписали из больницы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Карагандинской области, по факту обнаружения тела девушки продолжается досудебное расследование. "Бывший участковый инспектор, выписанный из больницы, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сказано в сообщении. Об инциденте стало известно 1 октября. По итогам служебного расследования работы лишился начальник Михайловского отдела полиции Аскар Садвакасов и его заместитель. Ряд руководящих сотрудников в Управлении полиции города получили выговоры за слабый контроль за служебной дисциплиной участковых инспекторов полиции. Вопрос об увольнении самого участкового, как сообщали в полиции, отложили до его выписки из больницы. Министр внутренних дел Ержан Саденов назвал этот случай "позорным".

