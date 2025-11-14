#АЭС в Казахстане
Происшествия

Для чего казахстанец поднял авто на крышу 12-этажки – кадры из Шымкента

автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 14:22 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Шымкенте водитель поднял свое авто на крышу многоэтажного дома, чтобы подрифтовать. Кадры появились в социальных сетях. Как на них отреагировали в городском департаменте полиции (ДП) – в материале Zakon.kz.

Отмечается, что нарушителя уже задержали и наказали.

"Полиция установила и задержала водителя, который совершил грубое нарушение закона, подняв автомобиль на крышу 12-этажного здания и умышленно выполняя опасные маневры... Видео с противоправным поведением распространилось в соцсетях. По результатам проверки нарушитель арестован на 10 суток, автомобиль помещен на специализированную стоянку".Пресс-служба ДП Шымкента

Стражи порядка подчеркнули, что его действия создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей.

"Подобные выходки – прямой путь к трагедии. Погоня за просмотрами и популярностью не является оправданием нарушения закона. Каждый такой факт будет пресекаться жестко и незамедлительно", – добавили в пресс-службе ДП Шымкента.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 14:22
Дрифт внедорожника на парковке привлек внимание полиции Актау

11 апреля 2025 года стало известно, что за дрифт средь бела дня алматинца отправили за решетку.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
