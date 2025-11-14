Для чего казахстанец поднял авто на крышу 12-этажки – кадры из Шымкента

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В Шымкенте водитель поднял свое авто на крышу многоэтажного дома, чтобы подрифтовать. Кадры появились в социальных сетях. Как на них отреагировали в городском департаменте полиции (ДП) – в материале Zakon.kz.

Отмечается, что нарушителя уже задержали и наказали. "Полиция установила и задержала водителя, который совершил грубое нарушение закона, подняв автомобиль на крышу 12-этажного здания и умышленно выполняя опасные маневры... Видео с противоправным поведением распространилось в соцсетях. По результатам проверки нарушитель арестован на 10 суток, автомобиль помещен на специализированную стоянку". Пресс-служба ДП Шымкента Стражи порядка подчеркнули, что его действия создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей. "Подобные выходки – прямой путь к трагедии. Погоня за просмотрами и популярностью не является оправданием нарушения закона. Каждый такой факт будет пресекаться жестко и незамедлительно", – добавили в пресс-службе ДП Шымкента. Материал по теме Дрифт внедорожника на парковке привлек внимание полиции Актау 11 апреля 2025 года стало известно, что за дрифт средь бела дня алматинца отправили за решетку.

