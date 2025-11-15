Перенесшего инсульт мужчину экстренно доставили из Вьетнама в Казахстан

В Астану в тяжелом состоянии экстренно транспортировали пациента 1973 года рождения. Казахстанец перенес геморрагический инсульт в послеоперационном периоде, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве РК подчеркнули, что транспортировка осуществлена силами мобильной бригады медицинской авиации Национального координационного центра экстренной медицины. В состав бригады вошли врач Борис Сартаев и фельдшер Ерулан Кундакбаев, обеспечившие сопровождение пациента на протяжении всего перелета.

"В настоящее время пациент госпитализирован в Департамент нейрохирургии и неврологии НКЦЭМ для дальнейшего лечения. Выражаем благодарность мобильной бригаде за их профессионализм и преданность делу. Желаем пациенту скорейшего выздоровления!" – отметили там.

