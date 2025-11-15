#АЭС в Казахстане
Происшествия

Перенесшего инсульт мужчину экстренно доставили из Вьетнама в Казахстан

Медицина, пациенты, врачи, спасение , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 15:23 Фото: primeminister.kz
В Астану в тяжелом состоянии экстренно транспортировали пациента 1973 года рождения. Казахстанец перенес геморрагический инсульт в послеоперационном периоде, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве РК подчеркнули, что транспортировка осуществлена силами мобильной бригады медицинской авиации Национального координационного центра экстренной медицины. В состав бригады вошли врач Борис Сартаев и фельдшер Ерулан Кундакбаев, обеспечившие сопровождение пациента на протяжении всего перелета.

"В настоящее время пациент госпитализирован в Департамент нейрохирургии и неврологии НКЦЭМ для дальнейшего лечения. Выражаем благодарность мобильной бригаде за их профессионализм и преданность делу. Желаем пациенту скорейшего выздоровления!" – отметили там.

Ранее экипаж "Казавиаспас" МЧС РК совершил санитарный рейс из города Шемонаихи ВКО, откуда с врачами санавиации доставили в Усть-Каменогорск новорожденного пациента.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
