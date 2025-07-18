Жестокое нападение на врача в Костанае: его экстренно доставили бортом санавиации в Астану

Врача Костанайской областной больницы, пострадавшего в результате нападения пациента в приемном отделении, сегодня экстренно транспортировали бортом санитарной авиации в Астану. Об этом 18 июля сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, он будет получать специализированную помощь в Национальном координационном центре экстренной медицины с привлечением ведущих республиканских специалистов.

"Хирург урологического отделения Антон Кистанов после завершения сложной операции спустился в приемный покой больницы, чтобы продолжить прием больных. Один из ожидающих в очереди проявил немотивированную агрессию и нанес врачу удар, в результате которого тот потерял сознание. Врача госпитализировали в реанимацию со следующими диагнозами: ушиб головного мозга тяжелой степени, острое кровоизлияние мозга, закрытый перелом основания черепа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проведенного консилиума специалистов было решено транспортировать пострадавшего в Национальный координационный центр экстренной медицины, где он будет получать дальнейшее интенсивное лечение и наблюдение.

"В связи с участившимися случаями насилия в отношении медработников Министерством здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел принято решение безотлагательно обеспечить круглосуточные полицейские посты в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах", – сообщила сегодня в социальной сети министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Она напомнила, что законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в Парламент.

Для усиления безопасности медиков на рабочих местах планируется оснастить медицинские учреждения видеонаблюдением, охраной, тревожными кнопками, бригады скорой помощи – видеожетонами.

Ранее Zakon.kz писал, что пациент, напавший на хирурга в Костанае, пришел за уточнением диагноза.

Кроме того, хирург Антон Кистанов был героем нашего материала в 2024 году. Zakon.kz писал о нем, как о молодом и перспективном враче, который вместе с коллегами проводит сложные операции без разрезов и помогает костанайцам.