#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.19
606.42
6.47
Происшествия

Инсульт на трассе Семей – Павлодар: полицейские не дали случиться трагедии

полицейские помогли водителю грузовика, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 21:26 Фото: polisia.kz
На трассе Семей – Павлодар полицейские заметили грузовик, который странно двигался. Стражи порядка заподозрили, что водитель теряет управление. Экипаж остановил транспорт. Мужчина за рулем успел только сказать, что ему плохо, и потерял сознание, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, патрульные оказали водителю первую помощь – провели сердечно-легочную реанимацию и добились того, чтобы сердце снова забилось. Оценив состояние мужчины как тяжелое, они решили не терять времени и сами повезли его навстречу машине скорой помощи.

"Уже в Семее пострадавшего передали медикам. Как позже подтвердили врачи, у мужчины случился инсульт. Благодаря оперативным и грамотным действиям полицейских Азамата Балгабаева, Жаксылака Кожагулова и Жасулана Сарбасова, водителя удалось спасти", – говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz

Ранее сообщалось, что трех казахстанцев спасли полицейские в Бурабае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Инсульт за рулем: пожилого водителя спасли полицейские в Акмолинской области
19:59, 06 февраля 2025
Инсульт за рулем: пожилого водителя спасли полицейские в Акмолинской области
В Караганде помогли мужчине, получившему инсульт за рулем
10:08, 09 марта 2024
В Караганде помогли мужчине, получившему инсульт за рулем
Женщину с инсультом на обочине дороги спасли полицейские Павлодара
20:51, 13 декабря 2024
Женщину с инсультом на обочине дороги спасли полицейские Павлодара
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: