Инсульт на трассе Семей – Павлодар: полицейские не дали случиться трагедии

Фото: polisia.kz

На трассе Семей – Павлодар полицейские заметили грузовик, который странно двигался. Стражи порядка заподозрили, что водитель теряет управление. Экипаж остановил транспорт. Мужчина за рулем успел только сказать, что ему плохо, и потерял сознание, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, патрульные оказали водителю первую помощь – провели сердечно-легочную реанимацию и добились того, чтобы сердце снова забилось. Оценив состояние мужчины как тяжелое, они решили не терять времени и сами повезли его навстречу машине скорой помощи. "Уже в Семее пострадавшего передали медикам. Как позже подтвердили врачи, у мужчины случился инсульт. Благодаря оперативным и грамотным действиям полицейских Азамата Балгабаева, Жаксылака Кожагулова и Жасулана Сарбасова, водителя удалось спасти", – говорится в сообщении. Фото: polisia.kz Ранее сообщалось, что трех казахстанцев спасли полицейские в Бурабае.

