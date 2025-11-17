#АЭС в Казахстане
Происшествия

На юге РК полицейские пресекли массовый сбор растений из Красной книги

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 20:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Туркестанской области задержана группа за незаконный сбор редких растений, занесенных в Красную книгу, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность шестерых жителей Толебийского района, которые собирали запрещенные виды растений в горной местности, сообщили в пресс-службе МВД.

"При обыске изъяты более 3 тысяч корней растения макротомии общим весом около 100 кг и самодельные лопаты", – говорится в сообщении.

По факту незаконного сбора редких и находящихся под угрозой исчезновения растений начато досудебное расследование, продолжаются следственные действия. Полицейские напоминают об ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

Ранее мы сообщали, что ЧП в Алматы привело к массовому отключению света.

Асель Аукешева
