На юге РК полицейские пресекли массовый сбор растений из Красной книги

В Туркестанской области задержана группа за незаконный сбор редких растений, занесенных в Красную книгу, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность шестерых жителей Толебийского района, которые собирали запрещенные виды растений в горной местности, сообщили в пресс-службе МВД.

"При обыске изъяты более 3 тысяч корней растения макротомии общим весом около 100 кг и самодельные лопаты", – говорится в сообщении.

По факту незаконного сбора редких и находящихся под угрозой исчезновения растений начато досудебное расследование, продолжаются следственные действия. Полицейские напоминают об ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

