На севере Казахстана женщина утонула в зерне

В Акжарском районе на севере Казахстана работница элеватора упала в зернохранилище высотой около 30 метров. Трагедия произошла 19 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным из социальных сетей, очевидцы произошедшего сразу же вызвали спасателей. Прибывшие специалисты обнаружили женщину уже без признаков жизни.

Корреспонденту Zakon.kz на запрос в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области заявили, что идет следствие.

"19 ноября на территории одного из сельхозпредприятий Акжарского района СКО в результате падения в зернохранилище погибла 34-летняя работница". Пресс-служба ДП СКО

Также сказано, что по факту нарушения правил охраны труда полицией возбуждено уголовное дело.

