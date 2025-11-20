#АЭС в Казахстане
Происшествия

На севере Казахстана женщина утонула в зерне

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, урожай, сбор зерна, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 09:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Акжарском районе на севере Казахстана работница элеватора упала в зернохранилище высотой около 30 метров. Трагедия произошла 19 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным из социальных сетей, очевидцы произошедшего сразу же вызвали спасателей. Прибывшие специалисты обнаружили женщину уже без признаков жизни.

Корреспонденту Zakon.kz на запрос в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области заявили, что идет следствие.

"19 ноября на территории одного из сельхозпредприятий Акжарского района СКО в результате падения в зернохранилище погибла 34-летняя работница".Пресс-служба ДП СКО

Также сказано, что по факту нарушения правил охраны труда полицией возбуждено уголовное дело.

18 ноября сообщалось, что 14-летний школьник погиб после жестокого избиения в Алматинской области. По словам родственников, старшеклассники заманили подростка и избили до смерти.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
