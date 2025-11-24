Пожар вспыхнул на нефтебазе в Туркестане
В Туркестане на территории нефтебазы, расположенной по улице Саттарханова, вспыхнул пожар – огонь быстро начал распространяться, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, пожарные сработали оперативно: огонь был локализован и полностью ликвидирован.
Как уточняется, причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности!
Ранее крупный пожар на складе потушили в Алматы.
