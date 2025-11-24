#АЭС в Казахстане
Происшествия

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Туркестане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 21:14 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Туркестане на территории нефтебазы, расположенной по улице Саттарханова, вспыхнул пожар – огонь быстро начал распространяться, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожарные сработали оперативно: огонь был локализован и полностью ликвидирован.

Как уточняется, причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности!

Ранее крупный пожар на складе потушили в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
