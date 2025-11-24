Пожар вспыхнул на нефтебазе в Туркестане

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Туркестане на территории нефтебазы, расположенной по улице Саттарханова, вспыхнул пожар – огонь быстро начал распространяться, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожарные сработали оперативно: огонь был локализован и полностью ликвидирован. Как уточняется, причина пожара устанавливается. МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности! Ранее крупный пожар на складе потушили в Алматы.

