Происшествия

Нападение на ребенка в Алматы: мама мальчика рассказала шокирующие подробности

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди, дети, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 04:33 Фото: akorda.kz
1 декабря женщина рассказала о состоянии своего пятилетнего сына после нападения на него отцом одного из детей, игравших на детской площадке, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на детской площадке в Алатауском районе города Алматы. В конфликт между детьми вмешался 36-летний отец одного из них. Он разбежался и пнул ребенка.

По словам матери пострадавшего, у сына сотрясение мозга, рвота и сильные боли. Об этом передает Astana TV.

"Отец ребенка так и не извинился. Участковым он сказал неправду, будто приходил к нам домой просить прощения. На самом деле никто не приходил. Наоборот, его жена дважды заходила и пугала мою 80-летнюю маму. После этого у нее поднялось давление, сейчас она дома плохо себя чувствует", – поделилась женщина.

По словам женщины, ее ребенок получил тяжелые травмы. Она не решилась оставить его одного в стационаре, написала отказ и забрала домой.

Тем временем в полиции возбудили уголовное дело.

"Мужчина непременно ответит перед законом за проявленную жестокость. Такие факты недопустимы, особенно в отношении несовершеннолетнего", – отметила официальный представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

1 декабря в службу 112 поступило сообщение о задымлении в частном детском саду Кокшетау.

Алия Абди
Алия Абди
