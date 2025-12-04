#Казахстан в сравнении
Происшествия

Алматинцы массово покинули офисы и ТРЦ после землетрясения – фото и видео

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 13:11 Фото: Zakon.kz
Сегодня в Алматы произошло землетрясение. Как на него отреагировали жители и гости южной столицы – в материале Zakon.kz.

По данным городского ДЧС, землетрясение произошло в 12:45.

После ощутимых подземных толчков жители и гости Алматы начали массово эвакуироваться из офисов, зданий, торговых центров.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Отметим, что паники и давки среди эвакуированных горожан замечено не было. После ощутимого землетрясения в целях безопасности алматинцы решили переждать на улице.

Как уточнили ранее в МЧС, эпицентр землетрясение располагался в 277 км на юго-востоке от Алматы на территории Китая.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Все системы оповещения сработали штатно: комментарий акимата Алматы о землетрясении
13:31, Сегодня
Все системы оповещения сработали штатно: комментарий акимата Алматы о землетрясении
Алматинцы получили массовое уведомление о землетрясении
12:23, 23 октября 2025
Алматинцы получили массовое уведомление о землетрясении
Алматинцев экстренно эвакуировали из ТРЦ
15:09, 16 августа 2023
Алматинцев экстренно эвакуировали из ТРЦ
