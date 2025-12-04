Алматинцы массово покинули офисы и ТРЦ после землетрясения – фото и видео

Сегодня в Алматы произошло землетрясение. Как на него отреагировали жители и гости южной столицы – в материале Zakon.kz.

По данным городского ДЧС, землетрясение произошло в 12:45.

После ощутимых подземных толчков жители и гости Алматы начали массово эвакуироваться из офисов, зданий, торговых центров.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Отметим, что паники и давки среди эвакуированных горожан замечено не было. После ощутимого землетрясения в целях безопасности алматинцы решили переждать на улице.

Как уточнили ранее в МЧС, эпицентр землетрясение располагался в 277 км на юго-востоке от Алматы на территории Китая.