Эксперт о смерти ребенка в стоматологии Астаны: С такими анализами надо было все отменить

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 5 декабря 2025 года продолжается суд по делу в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники, где умерла трехлетняя девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Независимый эксперт по профилю "педиатрия" Бахыт Мусина рассказала, что за 24 часа до оказания анестезиологической помощи подсудимая не осматривала ребенка, а увидела только на следующее утро.

"Врач Жумагулова утверждает, что она изучила данные анализы и показатели были в пределах нормы. Был устно выдан допуск на наркоз. Были целые сутки, чтобы посмотреть эти анализы и утром не допустить ребенка к анестезиологическому пособию. Фактически: был устно выдан допуск на наркоз, пациента вы не смотрели, анализы изучили подробно, но ничего патологического не заметили. Когда я посмотрела этот анализ, там тромбоциты – 600, то есть превышение нормы в 200%. Я еще говорю: это же прям септический процесс больше недели," – дополнила Бахыт Мусина.

С ее слов, с 18 октября у ребенка был влажный кашель.

"Самочувствие пациента было удовлетворительное, жалоб на здоровье, кроме зубной боли, не предъявляли. Однако на момент, когда ребенок обратился к вам, у него уже шел гнойно-воспалительный процесс. Сохранялись следы острой вирусной инфекции, лимфоцитоз, и на этом фоне развивался гнойный процесс. Ребенок, видимо, недавно перенес вирусную инфекцию. Кроме того, у него хронический дефицит железа – он анемичен. У ребенка был болевой синдром, обусловленный стоматологическим процессом, зубной болью", – сказала эксперт.

Она отметила, что при такой картине, когда есть противопоказания к анестезиологическому пособию, нужно понимать классификацию вмешательств: экстренные, срочные, плановые.

"Пациент шел на плановое вмешательство. Тогда можно было перевести плановое вмешательство в экстренное и оказать кратковременную помощь только на тех зубах, которые глубоко поражены и вызывали сильную боль. Стоматологи это могут подтвердить – это общий принцип. Проблема еще и в другом: почти полгода процесс шел, а родители не обращались за лечением. Вот в чем проблема – родители затянули время. У ребенка были проблемы с иммунным фоном. Вес ниже нормы. В момент обращения индекс массы тела был всего 15 – это дефицит массы тела. Это не просто "жира мало", у ребенка страдает общая клеточность: недостаточно клеток жировой ткани, иммунных клеток, клеток крови, костной ткани", – продолжила Бахыт Мусина.

Она подтвердила, что поэтому зубная эмаль некачественная и быстро разрушается.

"Родителям еще 30 апреля в поликлинике стоматолог поставил диагноз "кариес единичных зубов", направил на анализы и пробу на аллергию к анестетикам. И в течение мая нужно было все завершить, залакировать зубы – и проблем бы не было, ну или позже, но в разумный срок. Но за май, июнь, июль, август, сентябрь – за пять месяцев – разрушение зубов продолжилось. У ребенка дефицит массы тела – раньше это называлось дистрофией. Пока это не оформлено как степень, но состояние – пограничное с дистрофией. Она перенесла корь, тяжелую пневмонию в феврале. Было астеническое состояние, сниженный аппетит. После таких заболеваний ребенок теряет массу тела и не успевает восстановиться", – заявила эксперт.

Кроме того, она озвучила, что когда у ребенка были температура и кашель, к медработникам не обращались.

"Как вы без педиатра берете ребенка с такими анализами? Утром в день процедуры все нужно было отменить. Не рекомендуется, а именно полагается отменить. Если у ребенка нестерпимые боли – оставлять их нельзя, это сильный стресс. Стоматолог должен был определить, какие зубы глубоко поражены и вызывают сильную, нестерпимую боль, и решить вопрос в экстренном порядке. Это может подтвердить эксперт-стоматолог. Потому что поверхностный кариес или пришеечный – терпит: неделю, три дня. За это время можно сделать рентген, начать антибиотикотерапию, и через три дня может наступить улучшение. Тогда можно лечить следующие зубы, которые вызывают умеренную боль. Или ребенок мог уйти с рекомендациями – принимать обезболивающие и так далее", – подытожила Бахыт Мусина.

На прошлом заседании суда, 2 декабря, стало известно, что погибшая в столичной стоматологии девочка ранее перенесла корь с осложнениями. В тот же день в суд для допроса вызвали врача-стоматолога Абубакира Тлеухана, который в день происшествия осуществлял лечение зубов девочки.

Сама трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

27 ноября 2025 года в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Юлия Клак (Бушина), работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.

Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.

2 декабря 2025 года в суд на допрос вызвали учредителя и директора клиники Надежду Хон.

Ранее анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.