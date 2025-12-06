#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Происшествия

Пожилой рыбак отошел от друзей и потерялся: поисковую операцию провели на Бухтарме

мужчина потерялся на рыбалке в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 22:13 Фото: пресс-служба МЧС РК
63-летний мужчина поехал с друзьями на рыбалку в район Бухтарминского водохранилища, неподалеку от поселка Алгабас. В какой-то момент он отошел от машины и потерялся, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, на его поиски отправились спасатели.

"Поисковая группа МЧС обнаружила мужчину и доставила его до берега. В медицинской помощи он не нуждался", – говорится в сообщении.

МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности. В регионе накануне было объявлено штормовое предупреждение. Выходя на лед, помнить о рекомендациях спасателей. Не выходить на тонкий лед, в непогоду и темное время суток. Обязательно надевать спасательный жилет.

Ранее полицейские помогли водителю на трассе в ВКО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Двое рыбаков потерялись на водохранилище в Туркестанской области
00:14, 27 мая 2025
Двое рыбаков потерялись на водохранилище в Туркестанской области
Рыбаки застряли на водохранилище в Карагандинской области
18:31, 21 января 2025
Рыбаки застряли на водохранилище в Карагандинской области
Пожилого рыбака искали три в дня в Атырау: мужчина погиб
04:41, 30 ноября 2023
Пожилого рыбака искали три в дня в Атырау: мужчина погиб
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: