Пожилой рыбак отошел от друзей и потерялся: поисковую операцию провели на Бухтарме
63-летний мужчина поехал с друзьями на рыбалку в район Бухтарминского водохранилища, неподалеку от поселка Алгабас. В какой-то момент он отошел от машины и потерялся, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, на его поиски отправились спасатели.
"Поисковая группа МЧС обнаружила мужчину и доставила его до берега. В медицинской помощи он не нуждался", – говорится в сообщении.
МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности. В регионе накануне было объявлено штормовое предупреждение. Выходя на лед, помнить о рекомендациях спасателей. Не выходить на тонкий лед, в непогоду и темное время суток. Обязательно надевать спасательный жилет.
Ранее полицейские помогли водителю на трассе в ВКО.
