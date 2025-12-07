Сложная ситуация на трассе: более 50 человек эвакуировали в пункты обогрева

В Айтекебийском районе Актюбинской области 53 путника, оказались в сложной дорожной ситуации на 950-м км автодороги республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, так как было введено ограничение движения, 15 человек, выдвинувшихся пешком в сторону села Белкопа и 38 человек – пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент – Москва, были благополучно эвакуированы и доставлены в пункты обогрева ближайшего населенного пункта.

"Эвакуированные, 11 из которых являются гражданами Республики Узбекистан, в медицинской помощи не нуждаются", – отметили в ведомстве.

МЧС напоминает о необходимости учитывать погодные условия и соблюдать рекомендации экстренных служб при следовании на дальние дистанции.

Ранее сообщалось, что иностранцы застряли на трассе в Костанайской области и обратились к спасателям.