75 водителей и пассажиров доставили спасатели в пункты обогрева в Акмолинской области

В Акмолинской области на данный момент закрыто 8 автодорог республиканского и 15 автодорог областного значения. Сотрудники ДЧС эвакуируют автолюбителей и их пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали спасатели, за сутки уже эвакуированы и размещены в 4 пункта обогрева 75 человек.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области просит вас воздержаться от длительных поездок на автотранспорте. Планируя поездку за пределы населенных пунктов прислушивайтесь к прогнозу синоптиков, не игнорируйте СМС сообщения службы спасения. О закрытии либо открытии автодорог вы можете узнать из мобильного приложения "Дармен" или обратиться в Call Center "Казавтожол" по номеру 14-03. Берегите себя и своих близких", – обратились к казахстанцам спасатели.

Ранее сообщалось, что более 30 дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды. Отметим, что в Астане и 16 областях страны на 11 января объявлено штормовое предупреждение.

