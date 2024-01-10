Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

75 водителей и пассажиров доставили спасатели в пункты обогрева в Акмолинской области

эвакуация Фото: скриншот видео
В Акмолинской области на данный момент закрыто 8 автодорог республиканского и 15 автодорог областного значения. Сотрудники ДЧС эвакуируют автолюбителей и их пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали спасатели, за сутки уже эвакуированы и размещены в 4 пункта обогрева 75 человек.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области просит вас воздержаться от длительных поездок на автотранспорте. Планируя поездку за пределы населенных пунктов прислушивайтесь к прогнозу синоптиков, не игнорируйте СМС сообщения службы спасения. О закрытии либо открытии автодорог вы можете узнать из мобильного приложения "Дармен" или обратиться в Call Center "Казавтожол" по номеру 14-03. Берегите себя и своих близких", – обратились к казахстанцам спасатели.

Ранее сообщалось, что более 30 дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды. Отметим, что в Астане и 16 областях страны на 11 января объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также

в Семее елка упала из-за сильного ветра
Сильный ветер снес елку на центральной площади в Семее
ДТП
В Рудном таксист, чтобы спасти свою жизнь, врезался в патрульную машину
елка упала в Павлодаре
В Павлодаре ветром снесло главную городскую елку
Елена Беляева
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
32-градусные морозы надвигаются на Казахстан
32-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: