Замерзший автобус и 150 грузовиков в снегу: как полиция спасает людей на трассах РК

Патрульные полицейские Карагандинской области эвакуировали пассажиров туристического автобуса, который остановился на трассе Караганда – Шидерты из-за замерзшего дизельного топлива при -25°C, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Инцидент произошел 10 декабря в 20:40 на 1007-м километре автодороги. Экипаж батальона патрульной полиции в составе старших лейтенантов Улана Мұзапарова и Евгения Кротенко заметил автобус марки Van Hool, следовавший из Шымкента в сторону России. В салоне находились 15 пассажиров и два водителя.

После резкого похолодания транспортное средство потеряло возможность двигаться. Патрульные оперативно приступили к эвакуации людей и доставили всех пассажиров и водителей в ближайший пункт обогрева – автокемпинг в селе Майозек.

Автобус оставлен на 1008-м километре трассы, инспекторы выставили знаки аварийной остановки и уведомили службы для дальнейшего реагирования.

В полиции напомнили водителям о необходимости учитывать погодные условия и техническое состояние транспорта при дальних зимних поездках.

Вместе с тем полицейские сопроводили колонну из 150 грузовиков в области Жетысу.



"Из-за резкого ухудшения погоды дорожная обстановка в регионе остается сложной. Снегопады, гололед и сильный ветер привели к временному ограничению движения на отдельных участках автодорог. В связи с этим сотрудники батальона патрульной полиции работают в усиленном режиме. На одном из наиболее сложных отрезков республиканской трассы Алматы – Усть-Каменогорск полицейские организовали сопровождение колонны из 150 грузовых автомобилей, обеспечив их безопасное следование до ближайшего укрытия", – говорится в сообщении ДП области Жетысу.

Отмечается, что благодаря скоординированной работе водителей доставили к расположенным поблизости кемпингам и оборудованным зонам отдыха.

Ранее сообщалось, что мороз до -25°С, метели и ураганный ветер обрушатся на Казахстан в четверг.

