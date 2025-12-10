Замерзший автобус и 150 грузовиков в снегу: как полиция спасает людей на трассах РК
Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Инцидент произошел 10 декабря в 20:40 на 1007-м километре автодороги. Экипаж батальона патрульной полиции в составе старших лейтенантов Улана Мұзапарова и Евгения Кротенко заметил автобус марки Van Hool, следовавший из Шымкента в сторону России. В салоне находились 15 пассажиров и два водителя.
После резкого похолодания транспортное средство потеряло возможность двигаться. Патрульные оперативно приступили к эвакуации людей и доставили всех пассажиров и водителей в ближайший пункт обогрева – автокемпинг в селе Майозек.
Автобус оставлен на 1008-м километре трассы, инспекторы выставили знаки аварийной остановки и уведомили службы для дальнейшего реагирования.
В полиции напомнили водителям о необходимости учитывать погодные условия и техническое состояние транспорта при дальних зимних поездках.
Вместе с тем полицейские сопроводили колонну из 150 грузовиков в области Жетысу.
"Из-за резкого ухудшения погоды дорожная обстановка в регионе остается сложной. Снегопады, гололед и сильный ветер привели к временному ограничению движения на отдельных участках автодорог. В связи с этим сотрудники батальона патрульной полиции работают в усиленном режиме. На одном из наиболее сложных отрезков республиканской трассы Алматы – Усть-Каменогорск полицейские организовали сопровождение колонны из 150 грузовых автомобилей, обеспечив их безопасное следование до ближайшего укрытия", – говорится в сообщении ДП области Жетысу.
Отмечается, что благодаря скоординированной работе водителей доставили к расположенным поблизости кемпингам и оборудованным зонам отдыха.
Ранее сообщалось, что мороз до -25°С, метели и ураганный ветер обрушатся на Казахстан в четверг.