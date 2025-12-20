#Казахстан в сравнении
Происшествия

В ДЧС Алматы прокомментировали смерть 18-летней сноубордистки в горах

Горы, горная местность, лавина, лавины, лавиноопасные районы, лавиноопасный район, лавиноопасный участок, лавиноопасные участки, опасность схода лавины, опасность схода лавин, сход лавины, сход лавин, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 21:01 Фото: pixabay
В ДЧС Алматы 20 декабря прокомментировали ход поисково-спасательной операции в районе Бутаковского водопада, где была обнаружена погибшая женщина, ранее пропавшая в горах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, сообщение о пропаже поступило 19 декабря от службы "102". Родственница заявила, что девушка отправилась кататься на сноуборде в горной местности в районе пика Букреева и перестала выходить на связь.

Сразу после получения информации были мобилизованы силы и средства территориальных подразделений МЧС, сотрудники полиции, спасатели РОСО МЧС и волонтеры. На месте развернули оперативный штаб под руководством представителей ДЧС Алматы и Алматинской области.

По данным спасателей, поисковые работы велись в сложных погодных условиях.

20 декабря в 13:04 в ходе поисково-спасательной операции в районе Бутаковского водопада спасателями было обнаружено тело женщины. После этого был произведен спуск с высоты около 2100 метров над уровнем моря до контрольно-спасательного поста в Бутаковском ущелье. Тело передали сотрудникам полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Окончательная идентификация погибшей будет проведена после завершения всех необходимых процедур.

В ДЧС уточнили, что в поисках были задействованы 73 человека, включая спасателей и волонтеров, 10 единиц техники, пять беспилотных летательных аппаратов и три кинологических расчета. В операции участвовали подразделения ДЧС города Алматы, Алматинской области, РОСО, Службы спасения, Центра медицины катастроф МЧС, а также добровольцы.

Ранее сообщалось, что 18-летняя девушка отправилась одна в горы и пропала. Позже ее нашли мертвой.

