Родные убитой в Шымкенте девушки требуют срочно наказать преступника

Родственники 21-летней Сымбат Серикбай требуют, чтобы убийца понес суровое наказание, как можно скорее, сообщает Zakon.kz.

Единственную дочь в семье, 28-летний мужчина преследовал в центре Шымкента на пересечении ул. Толеметова и Утегенова, а затем ударил ножом. Более того, он измывался над телом девушки и изрезал ей лицо, передает телеканал Almaty.tv.

12 января тело погибшей забрали из морга ее родные. Личность подозреваемого уже установлена, однако полиции пока не удалось его задержать.

По предварительным данным, он на машине скрылся с места преступления.

"По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по факту убийства. Личность подозреваемого установлена. По предварительным данным, он ранее был знаком с потерпевшей. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание и привлечение к уголовной ответственности", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

Погибшую Сымбат Серикбай похоронят в Туркестанской области 13 января. Родные погибшей требуют справедливости и настаивают, чтобы убийца не остался безнаказанным.

А в Актюбинской области осужденным убийцам школьника смягчили наказание.