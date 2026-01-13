#Казахстан в сравнении
Происшествия

Подросток убил одноклассника и получил срок на юге Казахстана

Фото: pexels
В Таразе несовершеннолетний ученик приговорен к 6 годам 8 месяцам за смерть сверстника, сообщает Zakon.kz.

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Жамбылской области рассматривалось уголовное дело в отношении ученика 9-го класса, обвиняемого в том, что он умышленно причинил тяжкий вред здоровью другому несовершеннолетнему, что привело к его смерти (ч. 3 ст. 106 УК РК).

Инцидент произошел в одной из школ Тараза. В ходе конфликта школьник применил физическое насилие к своему сверстнику, который получил травму шеи и скончался на месте.

Вину подтвердили свидетели, экспертизы и вещественные доказательства.

Приговор суда

Суд учел смягчающие обстоятельства: несовершеннолетний возраст, частичное признание вины и положительные характеристики. Отягчающих обстоятельств не выявлено.

Часть 3 статьи 106 УК предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет. Для несовершеннолетних срок ограничен 10 годами, а с учетом смягчающих обстоятельств – до 2/3 максимального срока, то есть 6 лет 8 месяцев.

В итоге школьника признали виновным и приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Также с законных представителей подсудимого взыскан моральный ущерб в размере 10 млн тенге в пользу семьи погибшего.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Материал по теме


Школьника в Таразе убили 1 сентября

Ранее мы рассказывали, что резонансное убийство 14-летнего Нуржана Сыдыка в Актюбинской области получило неожиданное продолжение. Трое старшеклассников, осужденных за гибель школьника, не поедут в колонию. Апелляционный суд смягчил им наказание и назначил условный срок.

