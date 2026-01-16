Смертельная авария с автобусом в Мангистау: что известно о пострадавших

В связи с серьезной аварией при акимате Бейнеуского района Мангистауской области был создан экстренный оперативный штаб. В местной центральной районной больнице продолжают оказывать помощь пострадавшим, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Лада", на данный момент в больнице проходят лечение 16 пострадавших. Из них 13 человек находятся в травматологическом отделении, три пациента – в отделении реанимации под постоянным наблюдением врачей.

Уточняется, что на помощь медикам в район на санитарном транспорте направлена группа квалифицированных профильных специалистов высокой категории.

"Для определения дальнейшей тактики лечения пострадавших проведена телемедицинская консультация со специалистами Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК", – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, врачи Бейнеуской многопрофильной центральной районной больницы с первых минут происшествия работают без остановки, оказывая необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что автобус с 50 пассажирами попал в смертельное ДТП в Мангистау. Позже полиция назвала реальные масштабы аварии.