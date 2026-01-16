#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
510.95
594.49
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
510.95
594.49
6.5
Происшествия

Смертельная авария с автобусом в Мангистау: что известно о пострадавших

к пострадавшим в ДТП прибыла группа врачей, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 19:10 Фото: pixabay
В связи с серьезной аварией при акимате Бейнеуского района Мангистауской области был создан экстренный оперативный штаб. В местной центральной районной больнице продолжают оказывать помощь пострадавшим, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Лада", на данный момент в больнице проходят лечение 16 пострадавших. Из них 13 человек находятся в травматологическом отделении, три пациента – в отделении реанимации под постоянным наблюдением врачей.

Уточняется, что на помощь медикам в район на санитарном транспорте направлена группа квалифицированных профильных специалистов высокой категории.

"Для определения дальнейшей тактики лечения пострадавших проведена телемедицинская консультация со специалистами Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК", – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, врачи Бейнеуской многопрофильной центральной районной больницы с первых минут происшествия работают без остановки, оказывая необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что автобус с 50 пассажирами попал в смертельное ДТП в Мангистау. Позже полиция назвала реальные масштабы аварии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Массовое отравление в Мангистау: количество пострадавших увеличилось
22:08, 25 февраля 2024
Массовое отравление в Мангистау: количество пострадавших увеличилось
Три региона пострадали от масштабной аварии на электросетях Мангистау
07:22, 12 августа 2023
Три региона пострадали от масштабной аварии на электросетях Мангистау
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: стала известна судьба пострадавших
12:58, 05 января 2024
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: стала известна судьба пострадавших
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: