Происшествия

Казахстанца подозревают в убийстве матери семерых детей

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 11:07 Фото: pixabay
В Жанаозене многодетного отца подозревают в убийстве жены. Подробности трагедии озвучили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Мангистауской области.

По данным из социальных сетей, 43-летний мужчина убил супругу, нанеся ей ножевые ранения. Также отмечено, что у погибшей остались семеро детей.

Согласно озвученной информации полиции, это произошло 29 января.

"В результате ножевого ранения скончалась 44-летняя женщина. Подозреваемый – супруг погибшей – задержан и водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Мангистауской области

Предварительно установлено, что конфликт произошел на семейно-бытовой почве.

Теперь по данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 99 части 2 Уголовного кодекса.

"Проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП Мангистауской области

В Шымкенте также 29 января 2026 года мужчина на почве неприязненных отношений нанес потерпевшей ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия. Об этом читайте здесь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
