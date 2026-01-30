Казахстанца подозревают в убийстве матери семерых детей

В Жанаозене многодетного отца подозревают в убийстве жены. Подробности трагедии озвучили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Мангистауской области.

По данным из социальных сетей, 43-летний мужчина убил супругу, нанеся ей ножевые ранения. Также отмечено, что у погибшей остались семеро детей.

Согласно озвученной информации полиции, это произошло 29 января.

"В результате ножевого ранения скончалась 44-летняя женщина. Подозреваемый – супруг погибшей – задержан и водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Предварительно установлено, что конфликт произошел на семейно-бытовой почве.

Теперь по данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 99 части 2 Уголовного кодекса.

"Проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП Мангистауской области

