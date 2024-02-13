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В Кызылорде убит подросток

умер подросток Фото: Zakon.kz
В Кызылорде 12 февраля в медучреждении скончался ученик 9 класса средней школы 189 пригородного поселка Тасбогет. Подробности трагедии рассказал руководитель областного управления образования Аскарбек Есжанов, передает Zakon.kz.

Как отметил глава ведомства, в данное время полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Подозреваемый в убийстве – ученик 10 класса этой же школы, уже задержан. Мать воспитывает его одна.

"После окончания 7 урока, в 14:00, дети вышли из школы и пошли по домам. У входа в один из многоэтажных жилых домов, произошла эта трагедия. Здесь находились еще 3 детей, они доставили в больницу раненого. Подросток скончался при оказании ему первой медицинской помощи. Информация о том, что его ударили ножом, является ложной. Отец сообщил, что при осмотре тела ножевых ранений не было", – рассказал Есжанов.

Он также отметил, что уже уволен директор и заместитель директора по воспитательной работе школы № 189. Эта ситуация находится на строгом контроле руководства области и города. Семье погибшего будет оказана помощь.

По информации заместителя начальника областного департамента полиции Кызылординской области Ильяса Жумагулова, по факту смерти подростка начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый в убийстве находится под стражей. Пока иная информация не разглашается в интересах следствия.

Ранее двум подросткам вынесли приговор за жестокое убийство таксиста в Алматы.

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