Против бывших сотрудников ДП Шымкента возбуждено уголовное дело

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 22 января 2026 года на брифинге в Сенате прокомментировал отставку начальника Департамента полиции Шымкента Нурлана Алмасбекова и его первого заместителя после убийства Нурай Серикбай в Шымкенте, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что подозреваемый по данному преступлению задержан.



"Как мы уже давали комментарий для СМИ, по результатам служебной проверки в связи с поручением президента МВД приняло меры по привлечению к дисциплинарной ответственности начальника ДП Шымкента – он освобожден от должности. Его первый заместитель также освобожден от занимаемой должности. Кроме того, по данному факту по признакам халатности возбуждено уголовное дело, которое расследует Департамент собственной безопасности в отношении сотрудников полиции, не принявших должных мер по регистрации уголовного дела и по оперативному привлечению виновного лица к уголовной ответственности за принуждение к браку", – озвучил Адилов.

У заместителя МВД спросили, являются ли фигурантами уголовного дела бывший начальник полиции и его заместитель.

"Возбуждение уголовного дела по халатности предусматривает вовлечение, прежде всего, тех должностных лиц, которые, исходя из своих служебных обязанностей, не приняли меры по регистрации уголовного дела при обращении потерпевшей по факту принуждения к браку. Это мы уже сейчас видим. В первую очередь речь идет об ответственности сотрудников районного управления полиции. Речь идет также о должностных лицах департамента полиции, которые должны были осуществлять контроль, – ответственных и проверяющих. В рамках уголовного дела будет дана оценка и руководству департамента полиции", – дополнил Санжар Адилов.

Журналисты уточнили, было ли уголовное дело в отношении сотрудников полиции в Шымкенте возбуждено в день их освобождения от должностей после критики со стороны президента или ранее.

"В этот же день. В этот же день министерством было принято решение в рамках дисциплинарной комиссии об освобождении от занимаемых должностей начальника полиции города Шымкента, его заместителя, начальника управления полиции, а также увольнение по отрицательным основаниям тех должностных лиц, которые не приняли мер по возбуждению и списали в номенклатурное дело по обращению нашей потерпевшей. И возбуждено уголовное дело по халатности в тот же день сотрудниками Департамента собственной безопасности с выездом в командировку в город Шымкент", – ответил он.

Ранее сообщалось, что девушка была знакома с подозреваемым в убийстве около года. Позже мужчина, по словам родственников, выкрал Нурай, однако ей удалось сбежать. После этого он начал ее преследовать, угрожать и запугивать.

После совершения преступления подозреваемый скрылся. Его розыск продолжался более суток, был задействован весь личный состав департамента полиции, усилен контроль на выездах из города. В итоге мужчину задержали за пределами Шымкента.

20 января 2025 года президент дал поручения после убийства студентки в Шымкенте. В этот же день начальник Департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель Курманбек Сахов освобождены от занимаемых должностей после поручения Касым-Жомарта Токаева.