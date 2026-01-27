#Казахстан в сравнении
Происшествия

Еще один солдат-срочник погиб в Казахстане: дело взял на личный контроль генпрокурор

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 22:09 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Военнослужащий срочной службы погиб от смертельного ранения в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 января сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

"По факту гибели военнослужащего срочной службы в Жамбылской области, получившего 27 января т.г. смертельное ранение при обращении с оружием, военно-следственными органами МВД начато досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что создана следственно-оперативная группа, ход расследования находится на личном контроле генерального прокурора.


"Наряду с этим в целях объективного и всестороннего (комиссионного) выяснения обстоятельств, предшествующих происшествию, направлены заместитель министра обороны, главный военный прокурор и начальник Военно-следственного департамента МВД. Одновременно перед данной группой поставлена задача обеспечить проверки соответствующих воинских частей страны на предмет соблюдения воинской дисциплины и требований безопасности личного состава", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, сообщается, что вопросы сохранения жизни и здоровья, безопасности прохождения срочной службы военнослужащими будут в ближайшее время рассмотрены на специальной Коллегии Генеральной прокуратуры.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 23 января 2026 года в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона во время несения караульной службы умер военнослужащий срочной службы.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
