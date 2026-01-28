#Казахстан в сравнении
Происшествия

Автобус с иностранцами столкнулся с грузовиком на трассе в Кызылординской области

ДТП на трассе, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 22:31 Фото: пресс-служба МЧС РК
28 января в 10 км от села Акжар в Кармакшинском районе Кызылординской области рейсовый автобус, ехавший из Кыргызстана в Россию, столкнулся с грузовиком и не мог продолжить движение по причине технической неисправности, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия выехали спасатели, которые обнаружили в автобусе 47 граждан Кыргызстана, среди которых был один ребенок.


"Сотрудники МЧС произвели эвакуацию и доставили всех в ближайший пункт обогрева. В результате происшествия никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что иностранцы застряли на трассе в Костанайской области и обратились к спасателям.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
