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Итальянская береговая охрана обнаружила 14 тел жертв кораблекрушения у побережья Калабрии

море, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 13:02 Фото: freepik
Итальянская береговая охрана обнаружила еще 14 тел после кораблекрушения, произошедшего на прошлой неделе в Ионическом море у южного побережья Италии, сообщает Zakon.kz.

Число известных жертв затопления достигло 34 человек, пишет международное информагентство Associated Press.

Тела переправляли в порт в Калабрии. Три корабля береговой охраны вели поиски в воздухе и на море примерно в 190 километрах от берега.

По данным агентства ООН по делам беженцев и других организаций ООН, выжившие сообщили, что моторная лодка загорелась, в результате чего она перевернулась у итальянского побережья ночью в прошлое воскресенье, 16 июня, примерно через восемь дней после отбытия из Турции, на борту которой находилось около 75 человек из Ирана, Сирии и Ирака. Одиннадцати выжившим была оказана помощь на берегу.

По данным агентства ООН, в результате последних смертей более 800 человек погибли или пропали без вести и считаются погибшими, пересекая центральное Средиземноморье в этом году, в среднем пять погибших в день.

Гуманитарные организации осудили эти смерти как свидетельство провала европейской миграционной политики, отмечает агентство Associated Press.

Роскошный круизный лайнер в среду, 19 июня, спас 68 мигрантов, дрейфующих у испанских Канарских островов Испании.

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