Сдавали на права – попали в ДТП: опубликованы реальные кадры аварий на автодромах спецЦОНов
Фото: Instagram/gov4c.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали и показали реальные кадры аварий, которые кандидаты в водители устроили в автодромах специализированных центров обслуживания населения (спецЦОНов), сообщает Zakon.kz.
Соответствующий ролик опубликовали 29 января 2026 года в Instagram госкорпорации.
"На видео – реальные кадры с автодромов СпецЦОНов. В Шымкенте кандидат во время маневра допустил опрокидывание транспортного средства. Тем временем в Алматы один курсант столкнулся с другим – это уже второй подобный случай в городе за январь", – говорится под публикацией.
В целом, по данным "Правительства для граждан", на экзаменационных площадках специализированных центров с начала года зафиксировано 6 аварий.
"Среди участников – пять женщин и мужчина. Кандидаты в водители допускали наезды на дорожные знаки, выезжали за бордюры, врезались в ограждения. К слову, в 2025 году подобных происшествий было 64", – уточнили в пресс-службе НАО.
Госкорпорация призывает будущих водителей ответственно подходить к обучению в автошколах, тщательно изучать Правила дорожного движения (ПДД) и получать водительское удостоверение исключительно честным и законным путем.
Ранее мы рассказывали, за что водителей в Казахстане отправят на пересдачу экзамена на права.
