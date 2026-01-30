#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.17
600.89
6.63
Происшествия

Сдавали на права – попали в ДТП: опубликованы реальные кадры аварий на автодромах спецЦОНов

аварии, автодром, спецЦОН, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 09:36 Фото: Instagram/gov4c.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали и показали реальные кадры аварий, которые кандидаты в водители устроили в автодромах специализированных центров обслуживания населения (спецЦОНов), сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик опубликовали 29 января 2026 года в Instagram госкорпорации.

"На видео – реальные кадры с автодромов СпецЦОНов. В Шымкенте кандидат во время маневра допустил опрокидывание транспортного средства. Тем временем в Алматы один курсант столкнулся с другим – это уже второй подобный случай в городе за январь", – говорится под публикацией.

В целом, по данным "Правительства для граждан", на экзаменационных площадках специализированных центров с начала года зафиксировано 6 аварий.

"Среди участников – пять женщин и мужчина. Кандидаты в водители допускали наезды на дорожные знаки, выезжали за бордюры, врезались в ограждения. К слову, в 2025 году подобных происшествий было 64", – уточнили в пресс-службе НАО.

Госкорпорация призывает будущих водителей ответственно подходить к обучению в автошколах, тщательно изучать Правила дорожного движения (ПДД) и получать водительское удостоверение исключительно честным и законным путем.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 09:36
Девушка перевернула машину во время сдачи экзамена на права в Шымкенте

Ранее мы рассказывали, за что водителей в Казахстане отправят на пересдачу экзамена на права.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Новые методы борьбы с мошенничеством в спецЦОНах внедрили в Казахстане
18:05, 20 февраля 2024
Новые методы борьбы с мошенничеством в спецЦОНах внедрили в Казахстане
График работы дежурных спецЦОНов меняется в Казахстане
16:12, 22 октября 2024
График работы дежурных спецЦОНов меняется в Казахстане
В спецЦОНах возникли проблемы с выдачей водительских прав и регистрацией авто
14:41, 22 апреля 2024
В спецЦОНах возникли проблемы с выдачей водительских прав и регистрацией авто
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Темирлан Анарбеков и Айдос Султангали - лучшие спортсмены Казахстана 2025 года
10:46, Сегодня
Темирлан Анарбеков и Айдос Султангали - лучшие спортсмены Казахстана 2025 года
Топовый нокаутер из Казахстана брутально уничтожил соперника (видео)
10:46, Сегодня
Топовый нокаутер из Казахстана брутально уничтожил соперника (видео)
Овечкин сравнялся с Гретцки по важному показателю в НХЛ
10:25, Сегодня
Овечкин сравнялся с Гретцки по важному показателю в НХЛ
В Британии раскритиковали игру "Арсенала" в матче с "Кайратом" в ЛЧ
10:10, Сегодня
В Британии раскритиковали игру "Арсенала" в матче с "Кайратом" в ЛЧ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: