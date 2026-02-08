Загорелся холодильник: возгорание в столичном кафе тушили пожарные
Фото: Zakon.kz
Ранним утром 8 февраля 2026 года столичные огнеборцы выехали по сообщению о возгорании кафе, расположенного на улице Жолымбетская в районе Байконыр, сообщает Zakon.kz.
По прибытии на место происшествия спасатели установили, что в кухонном помещении происходило горение холодильника, мебели и внутренней отделки, рассказали в МЧС.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных возгорание было полностью ликвидировано на площади 120 кв. м. Распространение огня на близлежащие здания не допущено. Пострадавших нет.
МЧС напоминает предпринимателям о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности.
Ранее на оживленной улице в Астане во время движения вспыхнул автомобиль.
