Загорелся холодильник: возгорание в столичном кафе тушили пожарные

Ранним утром 8 февраля 2026 года столичные огнеборцы выехали по сообщению о возгорании кафе, расположенного на улице Жолымбетская в районе Байконыр, сообщает Zakon.kz.

По прибытии на место происшествия спасатели установили, что в кухонном помещении происходило горение холодильника, мебели и внутренней отделки, рассказали в МЧС.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных возгорание было полностью ликвидировано на площади 120 кв. м. Распространение огня на близлежащие здания не допущено. Пострадавших нет.

МЧС напоминает предпринимателям о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности.

Ранее на оживленной улице в Астане во время движения вспыхнул автомобиль.