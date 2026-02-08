#Казахстан в сравнении
Происшествия

Дым есть, огня нет: пожарные проверяют жилой комплекс в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 23:06 Фото: Zakon.kz
8 февраля в 21:12 силы и средства ДЧС города Алматы прибыли по повышенному рангу к 21-этажному жилому дому по проспекту аль-Фараби. Оценив обстановку, они заметили задымление с внешней стороны здания, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе департамента, звеньями газодымозащитной службы проведена разведка внутри дома.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Открытого горения не обнаружено. Жильцы эвакуированы в безопасное место, организован пункт обогрева. Для обнаружения возможного очага возгорания используются тепловизоры. На данный момент работают пять звеньев ГДЗС (три – в паркинге, два – на этажах), открытого горения нет", – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также сообщается, что с верхних этажей эвакуировано 36 человек, в том числе шесть детей.

"На месте находится техника для обогрева жителей. Ситуация находится под контролем", – уточнили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в жилом комплексе в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Пожар разгорелся в многоэтажном жилом комплексе в Алматы
23:24, 06 марта 2024
Пожар разгорелся в многоэтажном жилом комплексе в Алматы
Пожарные Алматы не дали огню разгореться в рекламном агентстве
19:25, 28 августа 2025
Пожарные Алматы не дали огню разгореться в рекламном агентстве
Кафе горит открытым пламенем в Алматы
21:07, 12 августа 2024
Кафе горит открытым пламенем в Алматы
