Общество

Блогершу из Алматинской области наказали за инсценировку похищения

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 15:55 Фото: Zakon.kz
Желание набрать просмотры в TikTok привело жительницу Алматинской области в суд. В Карасайском районе было рассмотрено дело о фейковом видео с якобы похищением, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, 15 января 2026 года около 20:00 девушка опубликовала в TikTok видео, в котором заявила, что якобы стала жертвой похищения и принуждения к браку.

Ролик быстро разошелся в социальных сетях и вызвал широкий резонанс.

"В судебном заседании гражданка К. полностью признала свою вину, пояснив, что разместила видеозапись с целью набора просмотров, в содеянном раскаялась", – пояснили в Карасайском специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям 9 февраля 2026 года.

Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 20 месячных расчетных показателей. С учетом того, что правонарушение было совершено впервые и обвиняемая раскаялась, сумму снизили на 30%. В итоге сумма к уплате составила 60 550 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Похожий судебный процесс ранее прошел и в Астане. В начале декабря в столице была оштрафована блогерша, опубликовавшая в социальных сетях оскорбительные высказывания в адрес особенных детей и их родителей. Суд назначил ей крупный денежный штраф.

Канат Болысбек
