Происшествия

Мужчина снял дом в Талдыкоргане и наладил масштабный незаконный бизнес

полицейские изъяли наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 15:11 Фото: пресс-служба ДП ВКО
В Восточно-Казахстанской области правоохранительные органы ликвидировали масштабный канал производства синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 9 февраля 2026 года в департаменте полиции ВКО, подпольную нарколабораторию удалось выявить и нейтрализовать сотрудникам управления по противодействию наркопреступности при содействии прокуратуры области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступный бизнес организовал 30-летний уроженец региона.

"Незаконное производство было развернуто в арендованном частном доме на окраине города Талдыкорган. Для хранения химических реагентов и изготовления наркотических веществ использовалось дополнительное жилое помещение, что позволяло обеспечивать устойчивое функционирование преступного канала, ориентированного на последующую реализацию и поставку синтетических наркотиков на территорию Восточно-Казахстанской области", – сообщили в полиции.

В рамках санкционированных и неотлагательных обысков полицейские обнаружили профессиональное лабораторное оборудование, а также готовые наркотические вещества и полуфабрикаты. Изъяты стеклянные и пластиковые емкости различного объема, канистры, zip-пакеты, вакуумная упаковка, порошкообразные и жидкие вещества со специфическим запахом.

По предварительным данным, из незаконного оборота изъято свыше 8 килограммов синтетических наркотиков.

"Согласно заключению экспертизы, часть изъятого вещества является психотропным веществом "мефедрон" общим весом более 2 килограммов. Кроме того, обнаружены прекурсоры – 33 канистры с жидкостью общим объемом порядка 800 литров", – отметили в пресс-службе ведомства.

Также были изъяты 15 лотков с желеобразно-кристаллическим веществом, два бутыля с химической жидкостью общим объемом 30 литров и пакет с порошкообразным содержимым. Все находки направлены на судебно-химическую экспертизу для установления их точного состава.

Подозреваемого задержали на месте и поместили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается, устанавливаются возможные соучастники и каналы сбыта запрещенных веществ.

В конце января аналогичная спецоперация прошла в Актобе. Вдоль железнодорожных путей был задержан 21-летний житель региона, подозреваемый в попытке сбыта психотропных веществ в особо крупном размере. Наркоторговля велась бесконтактным способом – через систему "закладок" с использованием интернет-мессенджера Telegram.

Канат Болысбек
Жители Европы запустили крупную нарколабораторию на востоке Казахстана
10:40, 10 сентября 2024
Жители Европы запустили крупную нарколабораторию на востоке Казахстана
В Талдыкоргане задержали девушку, хранившую партию "скорости"
21:12, 21 марта 2023
В Талдыкоргане задержали девушку, хранившую партию "скорости"
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группы
08:58, 21 февраля 2024
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группы
