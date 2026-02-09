Акиматы Семея и ВКО судились из-за 80 млн тенге

Акимат города Семея и Государственное коммунальное предприятие (ГКП) "Многоотраслевое эксплуатационное предприятие" отдела ЖКХ города через суд обязали в долевом порядке выплатить по 40 млн тенге акимату Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации суда области Абай от 9 февраля 2026 года, история началась в 2021 году. Между акиматом Восточно-Казахстанской области, акиматом Семея, ГКП "Многоотраслевое эксплуатационное предприятие" отдела ЖКХ Семея (МЭП) и ЕБРР был заключен договор о поддержке проекта "Модернизация муниципальной инфраструктуры обращения с твердыми бытовыми отходами в городе Семее". В тот же день для реализации проекта между ЕБРР и ГКП был подписан кредитный договор на сумму 3,83 млрд тенге.

"В 2022 году ЕБРР, ссылаясь на обращение акимата Семея о прекращении и аннулировании обязательств ГКП, расторг договор и предъявил требование о погашении задолженности в размере более 120,9 млн тенге, включая основную сумму и расходы на юридические услуги. Акимат ВКО в лице Регионального центра государственно-частного партнерства указал, что не вправе продолжать финансирование проектов, расположенных за пределами своей административно-территориальной единицы, в связи с образованием области Абай, а также переходом всех обязательств по договору к акиматам этой области. Акимат области Абай в свою очередь отказал ЕБРР в погашении задолженности", – сообщили в суде.

Для сохранения партнерских отношений с ЕБРР акимат ВКО погасил задолженность и обратился в суд с иском о взыскании суммы долга с аппарата акима Семея и ГКП.

В специализированном межрайонном экономическом суде области Абай при рассмотрении дела представитель аппарата акима Семея иск не признал, указав, что проект фактически не реализован, акимат не является стороной кредитного договора и, следовательно, не несет обязательств по погашению задолженности.

"Исследовав материалы дела, суд установил, что по условиям договора о поддержке проекта акиматы ВКО и Семея, а также ГКП являются обязанными лицами и несут солидарную ответственность перед ЕБРР. Поскольку обязательства по договору были исполнены в полном объеме акиматом ВКО, у него возникло право регрессного требования к остальным участникам соглашения", – пояснили в суде.

Таким образом, суд постановил взыскать с акимата Семея и ГКП задолженность в долевом порядке, по 40 млн тенге с каждого, и госпошлину в размере более 1 млн тенге в доход государства.

Решение суда вступило в законную силу.

