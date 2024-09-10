Жители Европы запустили крупную нарколабораторию на востоке Казахстана

В Восточно-Казахстанской области ликвидирована деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, организованной гражданами одной из европейский стран, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, из незаконного оборота изъято более 125 кг "мефедрона", эквивалентного 630 тыс. разовых доз, 500 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование нового поколения, позволяющее производить до 30 кг синтетических наркотиков в сутки.



"Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается свыше 3,5 млрд тенге". Прокуратура Восточно-Казахстанской области

В дополнении сказано, что с санкции суда взяты под стражу два иностранных гражданина.

Проводится досудебное расследование по ст. 297 УК РК. В интересах следствия иная информация по уголовному делу разглашению не подлежит.

О ликвидации другой нарколаборатории заявили 5 сентября 2024 года в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана. Тогда в Шымкенте с поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержали и с санкции суда взяли под стражу двух иностранцев.