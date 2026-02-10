#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Кыргызстане задержан гражданин Казахстана: спецслужба раскрыла подробности

задержание, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 15:07 Фото: Instagram/gknb.official
В Кыргызстане пресечен канал поставки синтетических наркотиков и задержан гражданин Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 10 февраля 2026 года, поделились в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) КР:

"В рамках досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 282 УК КР, пресечен канал поставки на территорию Кыргызской Республики синтетических наркотиков. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий 8 февраля задержан гражданин Республики Казахстан с наркотическим веществом синтетического происхождения "Альфа ПВП" общим весом 5 кг".

Фото: Instagram/gknb.official

Как сообщается, в настоящее время гражданин РК водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление организаторов наркоканала.

"Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов влечет за собой уголовную ответственность сроком до 15 лет лишения свободы, с конфискацией имущества", – напомнили в спецслужбе Кыргызстана.

9 февраля 2026 года в МВД заявили о ликвидации нарколабораторий в двух регионах Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
