Врач из Экибастуза предотвратила трагедию на рейсе Астана – Прага

Врач общей практики поликлиники № 3 города Экибастуза Анар Курквайкызы оказала экстренную медицинскую помощь пассажирке во время полета из Астаны в Прагу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, после взлета у женщины упало артериальное давление, она потеряла сознание и была в шоковом состоянии. Бортпроводники обратились к пассажирам с просьбой о помощи. Врач быстро отреагировала на ситуацию.

"Я сразу приподняла ей ноги, побрызгала в лицо прохладной водой. Однако улучшения не наступило, поэтому я ввела внутримышечно лекарственный препарат. После инъекции пассажирка постепенно начала приходить в сознание", – вспоминает врач.

Пассажирка пришла в себя и объяснила, что впервые испытала такое состояние, на диспансерном учете с хроническими заболеваниями она не состоит. Женщина также отметила, что часто летает самолетом по командировкам.

В итоге Курквайкызы сопровождала пациентку до самого приземления, где они обменялись контактами и до сих пор поддерживают связь. В настоящее время состояние женщины стабильное, жалоб нет.

"В 2020 году я окончила Семейский медицинский университет по специальности "Врач общей практики". В Прагу летела для повышения квалификации по гастроэнтерологии. Стать врачом было моей мечтой с детства и желанием родителей. Я горжусь своей профессией и отношусь к каждому пациенту ответственно и внимательно", – рассказала Анар Курквайкызы.

По словам врача, она впервые оказала помощь человеку во время перелета.

