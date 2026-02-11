#Казахстан в сравнении
Происшествия

Врач из Экибастуза предотвратила трагедию на рейсе Астана – Прага

Анар Курквайкызы спасла пассажирку в небе над Европой, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 18:17 Фото: архив Анар Курквайкызы
Врач общей практики поликлиники № 3 города Экибастуза Анар Курквайкызы оказала экстренную медицинскую помощь пассажирке во время полета из Астаны в Прагу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, после взлета у женщины упало артериальное давление, она потеряла сознание и была в шоковом состоянии. Бортпроводники обратились к пассажирам с просьбой о помощи. Врач быстро отреагировала на ситуацию.

"Я сразу приподняла ей ноги, побрызгала в лицо прохладной водой. Однако улучшения не наступило, поэтому я ввела внутримышечно лекарственный препарат. После инъекции пассажирка постепенно начала приходить в сознание", – вспоминает врач.

Пассажирка пришла в себя и объяснила, что впервые испытала такое состояние, на диспансерном учете с хроническими заболеваниями она не состоит. Женщина также отметила, что часто летает самолетом по командировкам.

В итоге Курквайкызы сопровождала пациентку до самого приземления, где они обменялись контактами и до сих пор поддерживают связь. В настоящее время состояние женщины стабильное, жалоб нет.

"В 2020 году я окончила Семейский медицинский университет по специальности "Врач общей практики". В Прагу летела для повышения квалификации по гастроэнтерологии. Стать врачом было моей мечтой с детства и желанием родителей. Я горжусь своей профессией и отношусь к каждому пациенту ответственно и внимательно", – рассказала Анар Курквайкызы.

По словам врача, она впервые оказала помощь человеку во время перелета.

Ранее сообщалось, что 40 млн пассажиров сможет пропускать аэропорт Астаны после ремонта полосы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
