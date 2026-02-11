#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
490.58
584.77
6.34
Происшествия

В Актау поджигателю будки может грозить штраф в 500 тысяч тенге

пожарные подозревают, что будку собаки могли поджечь , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 21:35 Фото: Zakon.kz
В соцсети распространилось видео горевшей собачьей будки. Выяснилось, что инцидент произошел 8 февраля в Актау. В 04:54 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании на территории жилого дома в 15 микрорайоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона, с пламенем справились сами жильцы дома еще до приезда пожарных.

"Для исключения повторного возгорания и предотвращения распространения огня сотрудники ДЧС дополнительно полили место пожара водой. Площадь возгорания составила ориентировочно около одного квадратного метра", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что в данной ситуации рассматривается возможный факт жестокого обращения с животным с применением огня.

В соответствии со ст. 316 УК РК за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность – это либо штраф до 120 МРП (519 тыс. тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы сроком до 120 часов, либо арест сроком до 30 суток.

Если факт жестокого обращения подтвердится, то материалы будут переданы в департамент полиции для проведения дальнейшего расследования, отмечает издание.

Ранее прогулка необычного для города зверя на поводке взбудоражила Казнет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пожарные предотвратили взрыв в одном из домов Актюбинской области
04:44, 18 октября 2024
Пожарные предотвратили взрыв в одном из домов Актюбинской области
Взрыв удалось предотвратить пожарным в Таразе
21:30, 11 июля 2025
Взрыв удалось предотвратить пожарным в Таразе
Массовая драка попала на видео в Актау
01:15, 04 января 2025
Массовая драка попала на видео в Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Камбэком завершился матч Александра Бублика на турнире в Роттердаме
21:02, Сегодня
Камбэком завершился матч Александра Бублика на турнире в Роттердаме
Драмой завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
20:51, Сегодня
Драмой завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
Экс-защитник "Турана" может продолжить карьеру в "Кызылжаре"
20:39, Сегодня
Экс-защитник "Турана" может продолжить карьеру в "Кызылжаре"
В США назвали легковеса UFC с лучшими шансами победить Илию Топурию
20:09, Сегодня
В США назвали легковеса UFC с лучшими шансами победить Илию Топурию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: