В Актау поджигателю будки может грозить штраф в 500 тысяч тенге

В соцсети распространилось видео горевшей собачьей будки. Выяснилось, что инцидент произошел 8 февраля в Актау. В 04:54 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании на территории жилого дома в 15 микрорайоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона, с пламенем справились сами жильцы дома еще до приезда пожарных.

"Для исключения повторного возгорания и предотвращения распространения огня сотрудники ДЧС дополнительно полили место пожара водой. Площадь возгорания составила ориентировочно около одного квадратного метра", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что в данной ситуации рассматривается возможный факт жестокого обращения с животным с применением огня.

В соответствии со ст. 316 УК РК за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность – это либо штраф до 120 МРП (519 тыс. тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы сроком до 120 часов, либо арест сроком до 30 суток.

Если факт жестокого обращения подтвердится, то материалы будут переданы в департамент полиции для проведения дальнейшего расследования, отмечает издание.

Ранее прогулка необычного для города зверя на поводке взбудоражила Казнет.