Дворник акимата получил серьезную травму: в Атырауской области назревает скандал
Согласно распространяемой информации, мужчина находится в больнице, акимат не оказал никакой поддержки. Со слов пострадавшего, полиция не завела дело, и расследование инцидента так и не начато.
В пресс-службе акимата Курмангазинского района подтвердили факт, отметив, что в настоящее время проводится проверка инспекцией труда и правоохранительными органами.
"Случай произошел 22 января 2025 года, когда дворник аппарата акима Курмангазинского района получил травмы при самостоятельной обрезке ветвей на территории. Он был оперативно госпитализирован: сначала в районную больницу, затем переведен в Атыраускую областную больницу. Работодатель оказывает поддержку, включая юридическое сопровождение и материальную помощь в рамках законодательства. Государственная инспекция труда и правоохранительные органы уведомлены, проводится необходимая проверка", – сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом в управлении здравоохранения Атырауской области отказались комментировать состояние пострадавшего и характер его травм, сославшись на отсутствие права разглашать такую информацию.
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