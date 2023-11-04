Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На 19 этаже астанинского ЖК горела квартира

На 19 этаже астанинского ЖК горела квартира Фото: Zakon.kz
В Астане 4 ноября на 19 этаже произошло возгорание в квартире, сообщает Zakon.kz.

В  11:34 пожарные выехали на поступившее сообщение о пожаре.

"По улице К. Сатпаева 29/1 в двадцатичетырехэтажном жилом комплексе "Айгерим" на 19 этаже в квартире произошло возгорание домашних вещей и мебели на площади 15 кв.м.", – рассказали в ДЧС города. 

Пожар локализовали в 11:47 и ликвидировали в 11:56.


"Предварительной причиной пожара, стало короткое замыкание зарядного устройства. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении. 

В тушении пожара задействовали 17 человек личного состава и четыре единицы техники. 

Ранее  алматинские пожарные выехали по повышенному рангу на сообщение о задымлении кровли ЖК "SAKURA" в Бостандыкском районе. 

Читайте также

река Урал
На берегу реки Урал обнаружили тело мужчины
"Тобол" на пути в Лигу Европы, "азиатский Оскар" Сеитова и экоцид на месторождении Мангистау – главное к утру
"Тобол" на пути в Лигу Европы, "азиатский Оскар" Сеитова и экоцид на месторождении Мангистау – главное к утру
Пьяный сельчанин устроил аварию с полицейским авто в Костанайской области
Пьяный сельчанин устроил аварию с полицейским авто в Костанайской области
Анастасия Стативкина
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Мини-футбол Серебро ЧМ-2023
Казахстан уступил "золото" в драматичном финале ЧМ-2023 по мини-футболу
Сергей Лазарев трогательно обратился к сыну
Сергей Лазарев впервые показал новорожденного сына
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления