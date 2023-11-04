На 19 этаже астанинского ЖК горела квартира

В Астане 4 ноября на 19 этаже произошло возгорание в квартире, сообщает Zakon.kz.

В 11:34 пожарные выехали на поступившее сообщение о пожаре.



"По улице К. Сатпаева 29/1 в двадцатичетырехэтажном жилом комплексе "Айгерим" на 19 этаже в квартире произошло возгорание домашних вещей и мебели на площади 15 кв.м.", – рассказали в ДЧС города.

Пожар локализовали в 11:47 и ликвидировали в 11:56.





"Предварительной причиной пожара, стало короткое замыкание зарядного устройства. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее алматинские пожарные выехали по повышенному рангу на сообщение о задымлении кровли ЖК "SAKURA" в Бостандыкском районе.