В Астане санитара обвинили в избиении подростка с шизофренией, ранившего ребенка в лифте
О случившемся сообщила глава Союза родителей особенных детей Астаны Гульсан Мауина. По ее словам, подросток рассказал матери, что его дважды избивали в медучреждении.
Мать пострадавшего обратилась в полицию и требует провести судмедэкспертизу. Однако, по ее словам, расследование идет медленно.
В столичном департаменте полиции Zakon.kz подтвердили, что проводится проверка.
"По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему проводится проверка. Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции района Алматы. По результатам которой будет принято решение", – рассказали в полиции.
11 февраля сообщалось, что несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, изрезал ножом лицо 5-летнему ребенку в лифте. Пострадавший мальчик потерял много крови, но был спасен врачами. Выяснилось, что подросток не подлежал изоляции от общества и при должном приеме лекарств не представлял бы опасности.
После инцидента в Министерстве здравоохранения отметили, что активное лечение и наблюдение за пациентами с такими диагнозами происходит в стенах стационара. После выписки ответственность за прием лекарств частично ложится на родителей и опекунов. Чтобы психиатрическая помощь была доступна не только в стационарах, решено открывать в поликлиниках Центры психического здоровья.
Позже стало известно, что подростка воспитывает мать-одиночка.