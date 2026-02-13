Молодому казахстанцу увеличили срок после убийства уборщицы
В Шымкенте стало известно решение апелляционной коллегии по пересмотру приговора, ранее вынесенного 17-летнему обвиняемому в убийстве жительницы города, сообщает Zakon.kz.
В августе прошлого года ученик 10 класса пригласил женщину для уборки дома, затем нанес ей ножевые ранения и выбросил тело в мусорный контейнер. У погибшей остались супруг и две дочери, передает "Седьмой канал".
Не ограничиваясь содеянным, парень продал мобильный телефон погибшей. Именно этот факт кражи суд учел при повторном рассмотрении, и увеличил срок приговора с 7,5 лет лишения свободы до 8,5 лет.
"Кроме того апелляционный суд почти вдвое увеличил размер моральной и материальной компенсации, подлежащей выплате потерпевшей стороне", – говорится в репортаже.
