#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
496
588.01
6.42
Происшествия

Молодому казахстанцу увеличили срок после убийства уборщицы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 04:30 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте стало известно решение апелляционной коллегии по пересмотру приговора, ранее вынесенного 17-летнему обвиняемому в убийстве жительницы города, сообщает Zakon.kz.

В августе прошлого года ученик 10 класса пригласил женщину для уборки дома, затем нанес ей ножевые ранения и выбросил тело в мусорный контейнер. У погибшей остались супруг и две дочери, передает "Седьмой канал".

Не ограничиваясь содеянным, парень продал мобильный телефон погибшей. Именно этот факт кражи суд учел при повторном рассмотрении, и увеличил срок приговора с 7,5 лет лишения свободы до 8,5 лет.

"Кроме того апелляционный суд почти вдвое увеличил размер моральной и материальной компенсации, подлежащей выплате потерпевшей стороне", – говорится в репортаже.

На днях в многодетной семье из Шымкента родились тройняшки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Мужчине, пытавшемуся зарезать жену, сократили срок наказания
06:59, 01 февраля 2026
Мужчине, пытавшемуся зарезать жену, сократили срок наказания
Подростка приговорили к сроку за убийство сожителя матери
02:59, 11 февраля 2026
Подростка приговорили к сроку за убийство сожителя матери
Подростка приговорили к пожизненному сроку за убийство трех девочек в Британии
01:19, 24 января 2025
Подростка приговорили к пожизненному сроку за убийство трех девочек в Британии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик сломил сопротивление испанца и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
04:47, 14 февраля 2026
Александр Бублик сломил сопротивление испанца и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
Три тай-брейка решили судьбу Александра Шевченко на турнире во Франции
04:37, 14 февраля 2026
Три тай-брейка решили судьбу Александра Шевченко на турнире во Франции
Какое место занимает Казахстан на Олимпиаде после исторического триумфа Михаила Шайдорова
04:24, 14 февраля 2026
Какое место занимает Казахстан на Олимпиаде после исторического триумфа Михаила Шайдорова
Тарасова отреагировала на золотую медаль Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
04:03, 14 февраля 2026
Тарасова отреагировала на золотую медаль Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: