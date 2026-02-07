Почти 100 человек эвакуировали спасатели из снежных заносов за неделю

96 человек спасли сотрудники МЧС в непогоду за семь суток, сообщает Zakon.kz.

В связи с ухудшением погодных условий, метелью, гололедом, сильным ветром и нулевой видимостью, спасателями МЧС спасено и эвакуировано 96 человек, из них 9 детей, а также 18 автомобилей были вызволены из снежных заносов, сообщила пресс-служба ведомства.

Проводилось информирование населения об ухудшении погодных условий и закрытии автодорог путем доведения штормовых предупреждений, рассылки СМС-сообщений, интернет-ресурсов МЧС, территориальных подразделений и социальных сетей. В проведении аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ участвовали спасатели и полицейские.

В МЧС провели некоторые успешные спасательные операции:

Минувшей ночью в Карагандинской области на автодороге областного значения "Акой – С. Сейфуллина – Аксу – Аюлы – Актогай – Балхаш", вблизи села Жаланаш легковой автомобиль, в салоне которого находились три человека – граждане Республики Узбекистан, которые в результате инцидента не получили серьезных травм, но не смогли самостоятельно выбраться из сложного положения.

6 февраля в Жуалынском районе Жамбылской области на 38-м км автодороги областного значения "Б. Момышулы – Кольтоган" проведены аварийно-спасательные работы по оказанию помощи пассажирам, застрявшим в снежном заносе. Силами МЧС из снежных заносов были извлечены 4 легковых автомобиля, в которых находились 8 человек, в том числе один ребенок.

Ночью 5 февраля в 15 км от с. Курылыс Иргизского района Актюбинской области 4 легковых автомобиля оказались в снежном заносе. В ходе проведенной спасательной операции были эвакуированы 12 человек, из которых трое детей.

Днем 5 февраля на закрытом участке автодороги "Ушарал – Достык" в Алакольском районе области Жетісу 6 легковых и 11 грузовых автомобилей застряли в снежном заносе. Спасатели МЧС эвакуировали 32 человека, включая двоих детей, в ближайший пункт обогрева.

Ночью 31 января в 5 км от п. Качар Костанайской области на автодороге "Рудный – Качар – Федоровка" в снежном заносе застрял легковой автомобиль, в котором находились два человека – граждане Российской Федерации. Силами спасателей автомобиль был откопан и извлечен из снежной ловушки. После этого транспортное средство сопроводили до безопасного участка дороги.

"МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и не выезжать в дальние поездки при неблагоприятных погодных условиях. Жителям сельской местности рекомендуется воздерживаться от длительных пеших прогулок в условиях ухудшения погоды", – заключили в ведомстве.

Ранее спасатели вызволили пять человек из снежного заноса в Акмолинской области.