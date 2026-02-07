#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
События

Почти 100 человек эвакуировали спасатели из снежных заносов за неделю

, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 12:40
96 человек спасли сотрудники МЧС в непогоду за семь суток, сообщает Zakon.kz.

В связи с ухудшением погодных условий, метелью, гололедом, сильным ветром и нулевой видимостью, спасателями МЧС спасено и эвакуировано 96 человек, из них 9 детей, а также 18 автомобилей были вызволены из снежных заносов, сообщила пресс-служба ведомства.

Проводилось информирование населения об ухудшении погодных условий и закрытии автодорог путем доведения штормовых предупреждений, рассылки СМС-сообщений, интернет-ресурсов МЧС, территориальных подразделений и социальных сетей. В проведении аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ участвовали спасатели и полицейские.

В МЧС провели некоторые успешные спасательные операции:

Минувшей ночью в Карагандинской области на автодороге областного значения "Акой – С. Сейфуллина – Аксу – Аюлы – Актогай – Балхаш", вблизи села Жаланаш легковой автомобиль, в салоне которого находились три человека – граждане Республики Узбекистан, которые в результате инцидента не получили серьезных травм, но не смогли самостоятельно выбраться из сложного положения.

6 февраля в Жуалынском районе Жамбылской области на 38-м км автодороги областного значения "Б. Момышулы – Кольтоган" проведены аварийно-спасательные работы по оказанию помощи пассажирам, застрявшим в снежном заносе. Силами МЧС из снежных заносов были извлечены 4 легковых автомобиля, в которых находились 8 человек, в том числе один ребенок.

Ночью 5 февраля в 15 км от с. Курылыс Иргизского района Актюбинской области 4 легковых автомобиля оказались в снежном заносе. В ходе проведенной спасательной операции были эвакуированы 12 человек, из которых трое детей.

Днем 5 февраля на закрытом участке автодороги "Ушарал – Достык" в Алакольском районе области Жетісу 6 легковых и 11 грузовых автомобилей застряли в снежном заносе. Спасатели МЧС эвакуировали 32 человека, включая двоих детей, в ближайший пункт обогрева.

Ночью 31 января в 5 км от п. Качар Костанайской области на автодороге "Рудный – Качар – Федоровка" в снежном заносе застрял легковой автомобиль, в котором находились два человека – граждане Российской Федерации. Силами спасателей автомобиль был откопан и извлечен из снежной ловушки. После этого транспортное средство сопроводили до безопасного участка дороги.

"МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и не выезжать в дальние поездки при неблагоприятных погодных условиях. Жителям сельской местности рекомендуется воздерживаться от длительных пеших прогулок в условиях ухудшения погоды", – заключили в ведомстве.

Ранее спасатели вызволили пять человек из снежного заноса в Акмолинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Через снежные заносы и 90 км пути: троих человек спасли из снежного плена в Костанайской области
15:34, 16 декабря 2025
Через снежные заносы и 90 км пути: троих человек спасли из снежного плена в Костанайской области
Съехали в степь и потерялись: шесть человек спасли из снежного плена в Акмолинской области
10:34, 16 декабря 2025
Съехали в степь и потерялись: шесть человек спасли из снежного плена в Акмолинской области
Спасатели вызволили пять человек из снежного заноса в Акмолинской области
10:21, Сегодня
Спасатели вызволили пять человек из снежного заноса в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан не будет бороться за бронзовые медали Zagreb Open
20:14, Сегодня
Казахстан не будет бороться за бронзовые медали Zagreb Open
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
19:54, Сегодня
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
19:33, Сегодня
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
19:32, Сегодня
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: